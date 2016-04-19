اعتقال مئات المتظاهرين خارج مبنى الكونغرس الأميركي

ألقت الشرطة الأميركية القبض على نحو 300 متظاهر الاثنين خارج مبنى الكونغرس الأميركي في ثاني أسبوع من الاحتجاجات على قضايا منها تمويل الحملات السياسية وتخفيف أعباء ديون طلاب الجامعات.



وقالت شرطة الكونغرس إنه بإجراءات الاثنين يصل عدد من اعتقلتهم الشرطة منذ 11 أبريل إلى 1240 تقريبا.



وأثناء عملية الاعتقال نظمت مظاهرة كبيرة في منطقة قريبة عند المحكمة العليا التي كانت تنظر قضية مرتبطة بالهجرة.



