المعلمي: مجلس الأمن تقاعس عن محاسبة إسرائيل

في كلمته أمام مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية استنكر المندوب السعودي عبدالله المعلمي تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة إسرائيل، بسبب جرائمها ضد الفلسطينيين. وأضاف المعلمي أن إسرائيل مستمرة في الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، وتهويد القدس. وشدد على إدانة السعودية للأعمال العدوانية الإسرائيلية.

إلى ذلك، قال: نقدم التحية للشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه وشعبه ونطالب مجلس الأمن بتحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها بحق الفلسطينيين.

كما تطرق إلى الملف السوري، معرباً عن قلق المملكة البالغ من استمرار معاناة الشعب السوري.

من جهة أخرى، اندلعت مشادة كلامية حادة بين المندوبين الفلسطيني والإسرائيلي لدى الأمم المتحدة خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي في محاولة فلسطينية لاستصدار قرار دولي يدين استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.