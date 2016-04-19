تركيا.. احتجاز 28 شخصاً لصلتهم بحركة غولن

قالت وكالة الأناضول للأنباء إن الشرطة التركية احتجزت الثلاثاء 28 شخصاً لمزاعم أنهم أعضاء في حركة يقودها المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن في عملية شملت 28 إقليماً.



وأضافت الوكالة أن المجموعة شملت صحافيين ومحامين وضباط شرطة، وأن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر اعتقال تشمل 64 شخصاً في التحقيق.



ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غولن بإقامة "دولة موازية" والتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال شبكة من المؤيدين في القضاء والشرطة والإعلام.