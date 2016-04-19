عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

تركيا.. احتجاز 28 شخصاً لصلتهم بحركة غولن

المصدر: اسطنبول – رويترز
عناصر من الشرطة التركية - أرشيفية
رابط مختصر

قالت وكالة الأناضول للأنباء إن الشرطة التركية احتجزت الثلاثاء 28 شخصاً لمزاعم أنهم أعضاء في حركة يقودها المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن في عملية شملت 28 إقليماً.

وأضافت الوكالة أن المجموعة شملت صحافيين ومحامين وضباط شرطة، وأن ممثلي الادعاء أصدروا أوامر اعتقال تشمل 64 شخصاً في التحقيق.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غولن بإقامة "دولة موازية" والتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال شبكة من المؤيدين في القضاء والشرطة والإعلام.

كلمات دالّة

#غولن, #تركيا, #اعتقال, #معارضة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر