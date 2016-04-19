تركيا تريد مساعدة من التحالف في محاربة داعش

قال مسؤولون أتراك اليوم الثلاثاء إن أنقرة ربما تدعو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات أقوى في قتال تنظيم داعش على حدودها مع سوريا بينما تعرضت بلدة كلس الحدودية لقصف صاروخي لليوم الثاني على التوالي.

وقال مسؤول أمني إن القوات التركية ردت بقصف منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش بسوريا اليوم الثلاثاء بعد أن سقطت ثلاثة صواريخ على كلس. ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى.

وقال رئيس البلدية حسن كارا لرويترز إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم وإن أحدهم سوري الجنسية.

وقتل أربعة أشخاص أمس الاثنين حين سقطت خمسة صواريخ على البلدة وأصاب أحدها سكنا للمعلمين.

وتخوض تركيا باعتبارها عضوا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش معارك ضد الجماعة المتطرفة في سوريا والعراق.