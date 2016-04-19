تركيا تمنع صحفيا ألمانيا من دخول البلاد

قالت شبكة (إيه.آر.دي) إن السلطات التركية منعت صحفياً بالتلفزيون الألماني الحكومي من دخول البلاد بعدما وصل من القاهرة إلى مطار اسطنبول وكان يعتزم السفر إلى الحدود التركية السورية.

وأعلن فولكر شفينك الصحفي بالشبكة احتجازه على حسابه على تويتر ونشر صورة لخطاب حظر الدخول الذي أعطته له السلطات هناك تحمل عنوانا كتب باللغتين التركية والإنجليزية يقول "إخطار منع راكب من الدخول".

وتعد الواقعة اختبارا آخر لعلاقات ألمانيا مع تركيا التي توترت في وقت سابق هذا الشهر بطلب أنقرة محاكمة فنان كوميدي ألماني لسخريته على التلفزيون من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وطلب أردوغان من ألمانيا توجيه اتهامات إلى يان بويمرمان بعد أن ألقى قصيدة عن الرئيس التركي في برنامج على قناة تلفزيونية حكومية أخرى.

ووافقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسبوع الماضي على السماح للادعاء بالمضي قدما في دعوى قضائية ضد بويمرمان بموجب مادة في القانون الجنائي الألماني تحظر الإساءة للزعماء الأجانب لكنها تترك للحكومة اتخاذ القرار بإقامة هذا النوع من الدعاوى.

وكتب شفينك على حسابه على تويتر يقول "كانت وجهتي الأخيرة اسطنبول. منعت من الدخول لتركيا. هناك إشعار باسمي. أنا صحفي. هل هذه مشكلة؟".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها على علم بأن مواطنا ألمانيا منع من دخول تركيا وإن دبلوماسيين يجرون اتصالات مع هذا الشخص ومع السلطات التركية.