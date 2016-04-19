زلزال الإكوادور.. ارتفاع عدد القتلى إلى 413

قال رئيس الإكوادور رفائيل كوريا، الاثنين، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب بلاده يوم السبت ارتفع إلى 413 شخصاً على الأقل، مشيراً إلى أن إعادة البناء ستتكلف مليارات الدولارات.



ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى بعد الوصول إلى المزيد من المنازل والطرق والجسور المهدمة. وحذر كوريا من أن أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود سيكون لها تأثيرات كبيرة على البلاد.



وقال كوريا وهو يجوب مدينة بورتوفيجو الأكثر تضرراً من الزلزال إن "إعادة البناء ستتكلف مليارات الدولارات... الأثر الاقتصادي قد يكون هائلاً."



وتمثل الكارثة نبأ مفزعاً لاقتصاد البلاد الذي يتوقع أن يسجل نموه صفراً تقريباً هذا العام بسبب التراجع الشديد في أسعار النفط.



ووقع نحو 230 تابعاً للزلزال في حين أجبر الناجون على البقاء بالشوارع خوفاً من انهيار المنازل المتصدعة.