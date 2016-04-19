شاهد ملاسنة فلسطينية - إسرائيلية بالأمم المتحدة

اندلعت مواجهة كلامية حادة الاثنين بين المندوبين الفلسطيني والإسرائيلي لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وطالب السفير الإسرائيلي داني دانون بأن يندد سفير فلسطين رياض منصور بالهجمات ضد الإسرائيليين، مخاطباً إياه "عار عليكم أنتم الذين تمجدون الإرهاب".

فرد عليه منصور "أنتم من عليكم أن تشعروا بالعار لقتلكم أطفالاً فلسطينيين".

وبعدما دعاهما رئيس الجلسة إلى التزام الهدوء، رد دانون على منصور قائلاً "لا يمكنك أن تقول هذا الأمر هنا، ثمة أطفال فلسطينيون يشاهدونك". وأضاف "بالنسبة إلي، إنني أدين كل الأعمال الإرهابية".

ورد منصور عليه مجدداً "أعيدوا لشعبي حريته. عار عليكم، أنتم محتلون".

تأتي جلسة مجلس الأمن في وقت جدد الفلسطينيون حملتهم الدبلوماسية في محاولة لاستصدار قرار دولي يدين استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وتمت مناقشة مشروع القرار مع الدول العربية، لكنه لم يرفع بعد إلى مجلس الأمن. وكانت محاولات سابقة اصطدمت بفيتو الأميركيين أو بتهديدهم بالفيتو.

وتسعى فرنسا من جهتها إلى تنظيم مؤتمر دولي حول الشرق الاوسط لإحياء عملية السلام .

وكرر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام المجلس أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، استناداً إلى القانون الدولي، مبدياً أسفه لاستمرار السلطات الإسرائيلية في تدمير منازل لفلسطينيين في الضفة الغربية "بوتيرة مقلقة".