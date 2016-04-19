كيري: نسعى لحل "الدولتين" حتى اللحظة الأخيرة

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاثنين أن الإدارة الأميركية الحالية ستظل تسعى حتى اللحظة الأخيرة من ولايتها من أجل حل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وصرح كيري في واشنطن أمام مجموعة الضغط "جاي ستريت" المؤلفة من يهود أميركيين تقدميين يؤيدون إقامة دولة فلسطينية "مع أننا أمضينا وقتا وبذلنا جهودا للتوصل إلى حل في السنوات الأخيرة، أؤكد لكم أننا لن نتوقف في الأشهر التسعة القادمة عن العمل في هذا الصدد".

وكان كيري فشل في مساعيه الدبلوماسية الحثيثة بين الطرفين في العام 2014.

ويغادر الرئيس الأميركي باراك أوباما البيت الأبيض في 20 يناير ولم يتمكن خلال ولايتيه الرئاسيتين على غرار الحكومات الأميركية السابقة من فرض حل الدولتين الذي تسعى له واشنطن منذ عقود.

وتشير تقارير عدة إلى أن المتشددين في إسرائيل يترقبون رحيل الإدارة الحالية على أمل أن تكون الإدارة المقبلة أكثر تعاطفاً معهم، إلا أن كيري شدد على أن الجهات المؤيدة للسلام بين الجانبين تدرك أهمية إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار وضمان أمن إسرائيل هو الأساس الوحيد للسلام والديمقراطية في المنطقة.

وتابع كيري "سنواصل الدفع باتجاه حل الدولتين على أنه الحل الوحيد لأن أي اقتراح آخر لن يكون يهودياً أو ديمقراطياً".

وكان كيري أعاد في يوليو 2013 إطلاق محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية وقام على مدى تسعة أشهر برحلات متواصلة بين إسرائيل وفلسطين المحتلة.

إلا أن مبادرته فشلت في أبريل 2014 خصوصاً بسبب مواصلة الاستيطان الإسرائيلي الذي تعتبره واشنطن "غير شرعي".

وانعكس ذلك فتوراً واضحاً في العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ازداد بسبب عدم التوافق بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي لم تتقبله إسرائيل.