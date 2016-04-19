موغيريني: أوروبا لا تعترف باحتلال إسرائيل للجولان

ذكر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بأنه لا يعترف باحتلال إسرائيل لهضبة الجولان رغم تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال فيها إن الجزء الذي ضمته إسرائيل من الهضبة "سيبقى الى الأبد تحت سيادة إسرائيل".

وصرحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني "يعترف الاتحاد الأوروبي بإسرائيل بحدودها ما قبل 1967، أيا كانت مطالبة الحكومة (الإسرائيلية) بمناطق أخرى، حتى التوصل الى حل نهائي".

وأضافت المسؤولة قبل اجتماع للمانحين الدوليين لدعم الاقتصاد الفلسطيني في بروكسل "إنه موقف مشترك يكرر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تأكيده".

ومنذ حرب حزيران/يونيو 1967 تحتل إسرائيل 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها في 1981، الأمر الذي لم يعترف به المجتمع الدولي. وما زالت 510 كيلومترات مربعة تحت السيطرة السورية.

وأكد نتنياهو الأحد في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد للمرة الاولى في هضبة الجولان منذ احتلالها عام 1967 "حان الوقت ليعترف المجتمع الدولي بالحقيقة، حان الوقت بعد 50 عاما أن يعترف بأن الجولان سيبقى إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية".

ودانت سوريا والجامعة العربية هذه التصريحات. ورفض نتنياهو تكرارا العودة إلى حدود ما قبل حزيران/يونيو 1967 التي يطالب بها الفلسطينيون.