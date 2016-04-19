"مقاتلون أجانب" يهددون أوروبا باعتداءات جديدة

حذر مدير هيئة التنسيق لتقييم الخطر الإرهابي في بلجيكا بول فان تيغلت الثلاثاء من أن "مقاتلين أجانب" في سوريا يرغبون في التوجه إلى أوروبا "لتنفيذ اعتداء"، وذلك بعد أربعة أسابيع على الهجمات الإرهابية المتطرفة التي أوقعت 32 قتيلا و340 جريحا في بروكسل.

وقال مدير هذه الهيئة خلال مؤتمر صحافي "هناك الكثير من المعلومات، على سبيل المثال مؤشرات على أن مقاتلين إرهابيين أجانب في سوريا، يريدون العودة ليس فقط إلى بلجيكا وإنما إلى أوروبا لارتكاب اعتداء".

وأضاف "التحقيق يجري بطريقة مكثفة وشهد تقدما جديا، لكن الخطر لم يتبدد" دون تفاصيل حول المعلومات التي بحوزته.

وأكدت هذه الهيئة التي تجمع المعلومات المتوافرة وتقدم المشورة للسلطات أنها قررت إبقاء مستوى الإنذار بتهديد إرهابي في كل الأراضي البلجيكية على الدرجة الثالثة (على مقياس من أربعة)، ما يعني أن "التهديد لا يزال يعتبر خطيرا، وممكنا".

وتتبع هذه الهيئة وزارة الداخلية.