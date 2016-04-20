أوروبا تثني على تعاون تركيا وتراجع عدد اللاجئين لليونان

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة للحد من تدفق المهاجرين حقق "تقدماً ملحوظاً"، لكنها دعت تركيا إلى بذل "مزيد من الجهود".

واعتبرت المفوضية في تقرير نُشر الأربعاء أنه على الدول الأوروبية من جهتها "تكثيف جهودها لدعم اليونان" مالياً وفي التزاماتها لشأن استقبال طالبي اللجوء على أراضيها.

من جهة أخرى، قالت المفوضية إنها يمكن أن تقترح في الرابع من أيار/مايو إعفاء الأتراك من تأشيرات دخول الى دول الاتحاد بحلول نهاية حزيران/يونيو.

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس اليوم أن تدفقات المهاجرين على بلاده تراجعت كثيرا في الشهور القليلة الماضية.

وقال تسيبراس للبرلمان أثناء مناقشة بشأن الأمن: "كانت لدينا تدفقات تتراوح بين 3000 و4000 يوميا على جزرنا قبل أشهر قليلة.. واليوم تتراوح التدفقات بين نحو 50 و60 مهاجرا ولاجئا يوميا".

وأبرمت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا الشهر الماضي يهدف إلى إنهاء التدفق الفوضوي للمهاجرين واللاجئين الذين يفر معظمهم من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بعد أن وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا العام الماضي.