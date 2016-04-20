اجتماع "غير رسمي" بين أوباما وزعماء أوروبا الاثنين

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن "اجتماعاً غير رسمي" سيعقد الاثنين في هانوفر بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما، والفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسي الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والإيطالي ماتيو رينزي.

وقال الإليزيه في بيان إن القادة سيبحثون في "القضايا الدولية الكبرى"، دون أن يضيف أي تفاصيل.

وصرحت متحدثة باسم الحكومة الألمانية كريستيانه فيرتس أن هذا اللقاء نظم "بدعوة من المستشارة" لمناقشة "قضايا سياسية دولية عديدة"، دون وضع جدول أعمال محدد، لكن ستناقش سوريا وليبيا وقضية الهجرة بالتأكيد.

وأضافت أن صيغة هذا اللقاء "ليست سابقة".

وتستضيف هانوفر معرضاً صناعياً كبيراً سيحضره أوباما الأحد.

وكانت ميركل صرحت الشهر الماضي أنها تأمل في هذه المناسبة بدفع المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجارية منذ 2013 حول اتفاق للتبادل الحر قدماً.