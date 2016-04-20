الاتحاد الأوروبي يحث أعضاءه على اتخاذ إجراءات أمنية

حث الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن وتنسيق مكافحة الإرهاب بسرعة أكبر في الدول الأعضاء فيه، بعد أن شن تنظيم "داعش" هجمات في بروكسل وباريس.

وقالت المفوضية الأوروبية إن خطة لزيادة التعاون بين دول الاتحاد البالغ عددها 28 دولة اقترحتها المفوضية قبل عام لا تزال بحاجة للتغيير من الدول الأعضاء وسلطات إنفاذ القانون لسد فجوات تتعلق بالمخابرات وثغرات تتعلق بالعمليات.

وقال فرانس تيمرمانس، النائب الأول لرئيس المفوضية، في بيان: "يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدم إطار العمل الصحيح والأدوات لتحقيق هذا ويجب عليه ذلك لكن الفارق هو الطريقة التي ستستخدمها بها الدول الأعضاء".

وستكون القضية على جدول أعمال اجتماع لوزراء العدل والداخلية في الاتحاد غدا الخميس.