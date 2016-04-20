الرياض.. محمد بن زايد يناقش مع أوباما أوضاع المنطقة

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، في الرياض، الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الذي يشارك في أعمال القمة الخليجية الأميركية التي ستعقد الخميس.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في المجالات كافة ورؤية البلدين في تعزيز وتطوير الشراكة القائمة بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية، وام.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص البلدين على مواصلة تعزيز وتطوير علاقات التعاون الوثيقة والمتميزة في ظل الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وبما يسهم في تحقيق المكاسب المتبادلة.

كما ناقشا جملة من القضايا الإقليمية والدولية حول الأزمة السورية ومسار المحادثات في جنيف والأوضاع على الساحة العراقية وجهود المجتمع الدولي في محاربة العنف والتطرف والجماعات الإرهابية وتطور مفاوضات السلام اليمنية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد ولي عهد أبوظبي أن "الإرهاب والعنف والتطرف يشكلون تحدياً دولياً حقيقياً وهو ليس محصوراً على منطقة بعينها، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً، وبالتعاون مع شركائنا وكافة القوى الإقليمية والدولية، العمل بشكل حثيث ومشترك للتصدي لهذا الخطر واجتثاث منابعه".

وأشار إلى أن التحديات والمتغيرات الجارية تتطلب أيضاً العمل على بلورة رؤية ومواقف واضحة لمواجهتها، خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية التي تمس أمن دول المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

كذلك شدد الطرفان في ختام لقائهما على حرص البلدين على بذل المزيد من الجهود لاحتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة ودعم أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.