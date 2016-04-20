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تركيا تحتجز 20 شخصاً بزعم صلتهم بحركة غولن

المصدر: اسطنبول – رويترز
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قالت وكالة الأناضول للأنباء الحكومية، إن الشرطة التركية احتجزت، اليوم الأربعاء، 20 شخصا لمزاعم عن صلتهم بحركة يقودها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وأضافت الوكالة أن الاعتقالات جاءت في إطار عملية نفذت في مناطق عثمانية وأضنة ومرسين وإسبرطة في جنوب البلاد، وأن من بين المعتقلين مدرسين ورجال أعمال.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كولن بإقامة "دولة موازية"، والتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال شبكة من المؤيدين في القضاء والشرطة والإعلام.

وينفي غولن الذي يدير أتباعه بعض المدارس وينشطون في مجال الإعلام هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اعتقلت الشرطة 100 شخص، بينهم مسؤولون تنفيذيون في شركة بناء كبيرة لمزاعم عن تمويلهم حركة غولن.

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