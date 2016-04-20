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ثلث البريطانيين لا يريدون البقاء بالاتحاد الأوروبي

المصدر: لندن – رويترز
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أظهر أحدث استطلاع للرأي أن حوالي ثلث البريطانيين لا يريدون بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة (تي.إن.إس) لاستطلاع الرأي الأربعاء أن التأييد البريطاني للبقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر أن يجري في 23 يونيو، بلغت نسبته 38 بالمئة مقارنة مع 34 بالمئة يريدون الخروج من الاتحاد.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 14 أبريل وأوضحت النتيجة أن 28 في المئة من الناخبين البريطانيين لم يكونوا رأيا بعد.

وقالت وكالة (تي.إن.إس) إنها استطلعت آراء 1198 شخصاً عبر الإنترنت.

كلمات دالّة

#بريطانيا, #الاتحاد الأوروبي, #استطلاع, #استفتاء

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