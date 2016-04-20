سويدي رافق انتحاري مترو بروكسل متصل بهجمات باريس

ذكرت صحيفة (دي ستاندارد) البلجيكية الثلاثاء أن سويدياً مشتبهاً به في تفجير مترو بروكسل في مارس/آذار يعتقد أيضاً أنه لعب دوراً في هجمات باريس في نوفمبر.

وقالت الصحيفة إن الحمض النووي لأسامة كريم (23 عاماً) عثر عليه في عدد من المنازل التي كان يستخدمها الجناة للإعداد لهجمات باريس، التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً.

ولم تذكر الصحيفة مصادر معلوماتها.

ووجهت لكريم تهمة القتل بعد اعتقاله في بروكسل يوم الجمعة وقد شوهد مع المفجر الانتحاري خالد البكراوي قبل دقائق من تفجيره لنفسه في المترو. ولا تزال الشرطة تبحث عن حقيبة كان كريم يحملها وتعتقد أنها ربما كانت تحتوي على قنبلة.