هدم منزل وإصابات واعتقالات بالضفة والقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، منزل فلسطيني قتلته بعد أن نفذ عملية جنوب غربي رام الله.

واقتحم جنود إسرائيليون مخيم قلنديا شمال القدس، حيث بيت الفلسطيني حسين أبو غوش، وأصابوا عدة شبان بالرصاص بينما جرح جنديان إسرائيليان، بحسب ما ذكرت وكالة (معا) الفلسطينية.

ودارت مواجهات عنيفة بين الجنود وبين العشرات من الشبان، ما أدى لإصابة عدة فلسطينيين.

ووفق الوكالة المحلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الاقتحام شاباً جريحاً.

إلى ذلك، حولت سلطات الاحتلال فجر الأربعاء قرية العيسوية شرق القدس لثكنة عسكرية، تم خلالها تنفيذ حملة اعتقالات واقتحامات واسعة لمنازل الفلسطينيين.