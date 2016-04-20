أفغانستان.. ارتفاع حصيلة اعتداء "طالبان" إلى 64 قتيلا

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الاعتداء الذي نفذته حركة "طالبان" في العاصمة كابول ارتفع إلى 64 قتيلاً.

وصرح المتحدث باسم الوزارة صديق صديقي أمام الصحافيين: "يؤسفني أن أعلن مقتل 64 شخصاً وإصابة 347 آخرين بجروح في اعتداء كابول الأمس وغالبيتهم من المدنيين".

ونفذ الاعتداء الانتحاري بشاحنة مفخخة في موقع مجاور لمبنى حكومي صباح الثلاثاء حين كان الموظفون متوجهين إلى أعمالهم. وأدى عنف الانفجار إلى تحطم عشرات السيارات وارتجاج المباني على بعد كيلومترات.

وبعد التفجير اقتحم شريك للانتحاري المجمع حيث وقع تبادل لإطلاق النار بينه وبين قوات الأمن التي تمكنت من قتله في النهاية. وتؤكد حركة "طالبان" أن عنصراً ثالثاً تمكن من الهرب وهو ما لم تؤكده السلطات.

ويؤكد متمردو الحركة أن الاعتداءات لا تستهدف سوى القوات الحكومية وقوات حلف شمال الأطلسي، إلا أن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً لأعمال العنف.

وتقول الأمم المتحدة إن 600 مدني أفغاني قضوا في النزاع في الفصل الأول من العام الحالي، بينهم عدد كبير من الأطفال.