400 جندي دنماركي لقتال داعش في سوريا والعراق

وافق البرلمان الدنماركي بأكثرية ساحقة، الثلاثاء، على إرسال 400 جندي وثماني طائرات حربية للمشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وهذه الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء، لارس لوكي راسموسن، الشهر الفائت أيدها 90 نائباً وعارضها 19 هم أعضاء ثلاثة أحزاب يسارية صغيرة.

وقال رئيس الوزراء في بيان إن "تنظيم داعش الارهابي والهمجي والعديم الرحمة يجب أن يواجه رداً قوياً" من الدول الأجنبية.

وبموجب مقترح القانون الذي أقره البرلمان، سترسل الحكومة الدنماركية اعتباراً من منتصف العام الحالي 400 عسكري، بينهم 60 عنصراً من القوات الخاصة، وسبع مقاتلات أف-16 وطائرة نقل من طراز سي-130 جي.

وحتى الآن لم تتدخل الدنمارك العضو في التحالف الدولي ضد التنظيم، سوى في العراق، حيث أرسلت سبع مقاتلات من طراز أف-16 حتى خريف 2015.

وكان وزير الخارجية، كريستيان ينسن، قد قال في مطلع آذار/مارس إن "الجنود الدنماركيين لن يخوضوا معارك مباشرة، لكنهم قد يتعرضون لهجمات لذلك سيكون لديهم تفويض واسع".

ويتمركز نحو 120 جندياً وفنياً دنماركياً في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، حيث يدربون جنوداً عراقيين وأفراد قوات الأمن الكردية.