الجامعة ترفض خروقات الحوثيين وصالح وتؤكد عروبة الجولان

رحب مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ، اليوم الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين بانطلاق المفاوضات اليمنية التي تعقد برعاية الأمم المتحدة في دولة الكويت.

وأعرب المجلس عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات إلى إحلال السلام في الأراضي اليمنية لتجنيب الشعب اليمني التبعات الخطيرة للانتهاكات المستمرة من قبل الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، والتي تشكل خرقا لكافة ما تم التوصل إليه من اتفاقات سابقة.

وأكد المجلس أحقية الحكومة الشرعية اليمنية في استعادة دورها وسلطتها على الأرض اليمنية بناء على القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2212 الصادر عن مجلس الأمن بالاستناد إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومقررات مؤتمر الحوار الوطني.

من جانب آخر، أدان البيان الختامي لجامعة الدول العربية التصعيد الإسرائيلي في هضبة الجولان والأراضي الفلسطينية، وأعلن رفضه كل ما تتخذه سلطات الاحتلال لتغيير الوضع الطبيعي والقانوني والديمغرافي للجولان.

وأكدت الجامعة على الموقف العربي لاستعادة الجولان كاملا استنادا إلى قرارات مجلس الأمن، مضيفة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان ومزارع شبعا بلبنان وللأراضي الفلسطينية يعد تهديدا للاستقرار بالمنطقة.

وطالبت باتخاذ التدابير اللازمة من قبل مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بتنفيذ قراراته، والطلب من الجامعة العربية إجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن بشأن هذه الأعمال الاستفزازية.