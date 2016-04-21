ضابط أميركي أحبط هجوماً على مدرسة في الدنمارك

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن ضابطا أميركيا ساهم بفضل معلومات استخبارية حصل عليها أثناء خدمته في العراق في إحباط اعتداء بعبوة ناسفة على مدرسة في الدنمارك.

وأوضحت الوزارة أن الدنمارك شكرت الكابتن في سلاح البر برادلي غريم على مساهمته بأن قلدته ميدالية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن في تصريح من بغداد إن الكابتن غريم حصل أثناء خدمته في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق على "معلومات استخبارية متينة" من وثائق تعود إلى مقاتلين أجانب لهم صلات بالدنمارك.

وأضاف أن الكابتن غريم "ساعد على تطوير نظام أدى إلى تسريع عملية إرسال المعلومات من أرض الميدان هنا إلى مختلف العواصم".

وأوضح أن هذه المعلومات ساهمت مع غيرها في اعتقال مشتبه به وضبط متفجرات بدائية الصنع.

وبحسب المتحدث باسم البنتاغون، فإن الدنمارك قلدت الكابتن الأميركي ميدالية الدفاع الدنماركية تكريما له على "جهوده المميزة الجديرة بالتقدير".

وأضاف أن "ما قام به براد أنقذ أرواح مواطنين دنماركيين"، من دون أن يكشف أي تفاصيل عن مخطط الاعتداء.

والدنمارك عضو فعال في التحالف العسكري الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.

والثلاثاء، وافق البرلمان الدنماركي بأكثرية ساحقة على إرسال 400 جندي و8 طائرات حربية للمشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.