أوباما: عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي تعظم نفوذها

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الجمعة، إن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي رفعت نفوذها في العالم في بادرة دعم منه للمؤيدين لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء مقرر في يونيو المقبل.

وقال أوباما للصحافيين في مؤتمر صحافي بلندن مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إن بريطانيا تكون في وضع أفضل وهي تقود أوروبا قوية، مضيفا أن نتيجة الاستفتاء مهمة للغاية للولايات المتحدة التي قال إنها تستفيد من الرخاء الذي تحققه بريطانيا بعضويتها في الاتحاد الأوروبي.

كاميرون: الوقت المناسب لتظهر بريطانيا وقوفها مع الحلفاء

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده ستقف مع حلفائها في أوروبا والعالم، وإن القوة المجمعة لهذا التحالف لا يجسدها أفضل من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كاميرون أن "عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تمنحنا أداة قوية لتحقيق الرخاء والأمن الذي يحتاجه شعبنا، ولمساندة القيم التي تشترك فيها دولنا".

وتابع "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لنظهر تمسكنا بتلك القيم ونقف مع أصدقائنا وحلفائنا في أوروبا والعالم".