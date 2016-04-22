إضرابات تحذيرية في المطارات الألمانية الأربعاء المقبل

أعلنت نقابة العاملين في قطاع الخدمات الألماني "فيردي"، الجمعة، التوقف عن العمل، الأربعاء القادم، في العديد من المطارات الألمانية، ومن بينها فرانكفورت (غرب) وميونخ (جنوب)، ما سيؤدي إلى "تأخير الرحلات وإلغاء قسم كبير منها".

وقالت ممثلة للنقابة في بيان "نعلن الإضرابات الطوعية بشكل مبكر كي يتمكن المسافرون من تنظيم أمورهم وتغيير خططهم في الوقت المناسب".

وفي التفاصيل، ستشمل حركة الإضرابات قسما كبيرا من يوم الأربعاء على الأقل مطارات فرانكفورت وميونخ ودوسيلدورف ودورتموند (غرب) وهانوفر (شمال) والمطار المشترك بين كولونيا وبون (غرب).

ودعيت الطواقم الأرضية التي تقوم بخدمة المسافرين، والمراقبون الجويون ورجال الإطفاء الذين يعملون في المطارات إلى الإضراب للمطالبة بزيادة رواتب القطاع العام الذي ينتمون إليه.

وتطالب "فيردي" بزيادة 6% على الرواتب لأكثر من مليوني عامل في القطاع العام في ألمانيا، ووصفت المفاوضات الجارية حاليا بأنها "مهينة"، كونها تعرض زيادة من 0,6% في 2016 ثم 1,2% في 2017.