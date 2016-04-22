الأردن.. مناورات "الأسد المتأهب" تنطلق منتصف مايو

أعلن الجيش الأردني في بيان نشر الجمعة أنه سيجري بالتعاون مع الجيش الأميركي مناورات "الأسد المتأهب 2016" السنوية منتصف مايو المقبل في الأردن.

ونقل البيان عن مصدر عسكري أن "القوات المسلحة الأردنية ستقوم بالتعاون مع الجانب الأميركي الصديق بتنفيذ التمرين السنوي المشترك "الأسد المتأهب 2016" خلال الفترة الواقعة بين 15 و24 مايو".

وأضاف أن "التمرين السنوي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين وتطوير قدراتها الدفاعية"، كما يشمل "التدريب على عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ"، إضافة إلى "رفع جاهزية القوات المشاركة".

وستتم المناورات بمشاركة "مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية".

ويجري الأردن مناورات "الأسد المتأهب" هذا العام للسنة السادسة على التوالي.

وأجريت المناورات العام الماضي في الأردن بمشاركة 10 آلاف عسكري من 18 دولة على رأسها الولايات المتحدة.

ويشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق.