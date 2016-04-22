تركيا.. بدء محاكمة 4 أكاديميين بتهمة الدعاية الإرهابية

تنطلق الجمعة في اسطنبول وسط أجواء توتر محاكمة 4 أكاديميين أتراك بتهمة القيام "بدعاية إرهابية" بسبب توقيعهم على عريضة تندد بعنف الجيش في عملياته ضد المتمردين الأكراد.

وتعتقل السلطات منذ الشهر الماضي 4 أكاديميين يواجهون عقوبة سجن قد تصل إلى سبع سنوات ونصف السنة.

واتهم الأساتذة الأربعة بالقيام بالدعاية بعد أن أقروا علنا "عريضة من أجل السلام" تندد "بمجازر" قوى الأمن التركية في عملياتها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في عدد من المدن الخاضعة لمنع تجول.

وفي يناير وقع أكثر من 1200 مثقف تركي وأجنبي هذه العريضة، ما أثار غضب الرئيس المحافظ رجب طيب أردوغان، متوعدا الموقعين بتسديد "ثمن خيانتهم".

ولاحقا، رفعت دعاوى في مختلف أنحاء تركيا، وأوقف حوالي 20 أستاذا جامعيا، ما أعاد زخم الانتقادات بشأن توجه أردوغان السلطوي.

ومنذ أشهر، يعيش جنوب شرق البلاد حيث الأكثرية من الأكراد على وتيرة المعارك الدامية اليومية بين الأمن التركي وعناصر التمرد.

وفي مطلع الشهر، اقترح أردوغان سحب الجنسية التركية من كل من يعتبر "متواطئا" مع حزب العمال الكردستاني من محامين ومثقفين وصحافيين ونواب.