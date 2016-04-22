تركيا.. مقتل 3 جنود في انفجار استهدف قافلة عسكرية

قُتل 3 جنود وأصيب آخرون بجروح في انفجار عند مرور قافلتهم العسكرية، يوم الجمعة، في تونجلي جنوب شرق تركيا، حيث الأكثرية من الأكراد، حسب ما أفادت مصادر طبية رافضة الكشف عن هويتها.

وأعلن مسؤول عسكري أن الانفجار ناجم عن عبوة يدوية الصنع زرعت إلى جانب طريق بين تونجلي والازيغ في جنوب شرق البلاد الذي يشهد منذ أشهر استئنافا للمعارك بين الجيش والمتمردين الأكراد.

وأضاف المصدر العسكري أن الجيش بدأ تمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم.

وتعيش تركيا منذ أشهر عدة في حال تأهب بسبب سلسلة غير مسبوقة من الهجمات المنسوبة إلى تنظيم داعش، أو لها علاقة بتجدد النزاع مع الأكراد.

ويوم الخميس، شن الطيران التركي غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد، بحسب رئاسة أركانه.

وأدت العمليات التي أطلقها الجيش ضد مسلحين حزب العمال الكردستاني الذين نصبوا الحواجز في عدد من مدن جنوب شرق البلاد، إلى مقتل عشرات المدنيين ونزوح عشرات الآلاف.

وفي فبراير ومارس أدى اعتداءان بالسيارة المفخخة إلى سقوط 29 و35 قتيلا تباعا، إضافة إلى عشرات الجرحى في وسط العاصمة التركية أنقرة، تبنتهما مجموعة "صقور حرية كردستان" المتطرفة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني الذي يقود منذ 1984 تمردا ضد الدولة التركية تسبب بمقتل 40 ألف شخص.