مديرة اليونسكو تندد بتلاعب يستهدف ترشحها لخلافة كي مون

قالت المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا المرشحة لخلافة بان كي مون على راس الأمم المتحدة، الخميس، إن اتهامات الفساد داخل اليونسكو تهدف إلى نسف ترشحها.

وأكدت في مقابلة مع "فرانس برس" أن هذه الاتهامات "مغلوطة تماما" وتمثل "تلاعبا".

وبحسب معلومات فإن بوكوفا عينت في منصب مهم في اليونسكو برازيليا غير مؤهل للمنصب بهدف تأمين دعم البرازيل لترشحها.

وأشارت بوكوفا الى أنه خلال السنوات السبع التي أمضتها على رأس اليونسكو أجري 42 تحقيقا في حالات تضارب مصالح محتمل أدت الى إقالة 17 شخصا.

وقالت "أتصور أن ترشحي وترشحات أخرى تثير اهتماما كبيرا وربما هناك من ليس راض عن ذلك"، مضيفة "لا يمكنني أن أعجب الجميع وهذا عادي في إطار الديمقراطية".

ورفضت بوكوفا (63 عاما) التي تتحدث الروسية بطلاقة فكرة كونها مرشحة موسكو في سباق خلافة بان كي مون الذي سيغادر منصبه نهاية 2016.

وقالت "لست أقرب إلى روسيا من دول أخرى (..) بالطبع درست في موسكو لكن هذا حال الكثير من الأشخاص في أوروبا الشرقية الذين درسوا في تلك الحقبة في الاتحاد السوفياتي".

وتتقن بوكوفا خريجة معهد العلاقات الدولية الشهير بموسكو ايضا اللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية.

وذكرت بوكوفا بأن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل حامت حولها في فترة ما شبهات بالتعاطف مع روسيا لكونها عاشت في المانيا الشرقية. وأضافت "هذا لم يمنعها من أن تكون قائدة كبيرة".

وهناك حتى الآن تسعة مرشحين معلنين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة سبعة منهم يتحدرون من أوروبا الشرقية المنطقة الوحيدة التي لم تتولى شخصية منها هذا المنصب منذ إحداث الأمم المتحدة.

ودافعت بوكوفا على تقليد التداول الجغرافي الذي يعني أن يؤول المنصب لشرق أوروبا معتبرة أيضا أن اختيار امرأة للمنصب "سيوجه رسالة مهمة".

وتولى الأمانة العامة طوال 70عاما 8 رجال. ويبدا مجلس الامن في تموز/يوليو عملية اختيار الامين العام الجديد قبل إحالة اسم في تشرين الاول/اكتوبر الى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تزكيه.

