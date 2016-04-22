بروكسل.. "صاحب القبعة" احتجز رهائن فرنسيين بسوريا

أكد عدد من الرهائن الفرنسيين السابقين في سوريا في 2013 و2014 أن نجيم العشراوي، أحد المتطرفين الذين نفذوا هجمات في مطار بروكسل، كان بين سجانيهم ابان اختطافهم، على ما أفادت مصادر قريبة من التحقيق، الجمعة.

وأفادت أحد المصادر أن الصحافيين الفرنسيين الأربعة: ديدييه فرنسوا وبيار توريس وادوار الياس ونيكولا اينان، كشفوا أن أحد سجانيهم كان يدعى "ابو ادريس".

وأعلنت المحامية ماري لور اينغوف أن موكلها نيكولا اينان، تعرف رسميا على أبو إدريس بأنه نجيم العشراوي، بعد معلومات كشفتها صحيفتا "جورنال دو ديمانش" و"لو باريزيان".

وظهر العشراوي في مقطع فيديو لمهاجمي بروكسل الثلاثة، وهو يرتدي قبعة.