بنغلادش.. متطرفون يقتلون أستاذاً جامعياً بالساطور

قُتل أستاذ جامعي بالساطور في بنغلادش على أيدي مجهولين، بحسب ما أعلنت الشرطة التي شبهت هذه الجريمة بجرائم قتل سابقة استهدفت ناشطين مؤيدين للعلمانية نفذها متطرفون.

وأقدم مجهولون على مهاجمة أستاذ اللغة الإنكليزية رضا كريم صديق (58 عاما) بالسواطير فيما كان متوجها الى موقف للحافلات قرب منزله في مدينة راجشاهي في شمال غرب بنغلادش، حيث كان يدرّس في الجامعة الرسمية، على ما أوضح مسؤول في الشرطة المحلية.

وقال قائد شرطة المدينة محمد شمس الدين ان المدرس "تلقى ثلاث ضربات على الاقل على عنقه الذي قطع بنسبة 70 الى 80 بالمئة" مضيفا انه "نظرا الى طبيعة الهجوم، نشتبه بان يكون من فعل متطرفين".

وكانت الشرطة اعلنت في منتصف ابريل توقيف اثنين من عناصر مجموعة مسلحة محظورة يشتبه بضلوعهما في اغتيال ناشط مؤيد للعلمانية قبل ذلك بأيام.

وقام مجهولون مسلحون بالسواطير في 6 ابريل بقتل نظام الدين صمد (26 عاما)، المدافع عن العلمانية والذي شارك في تظاهرات 2013 ضد الزعماء الاسلاميين، قرب جامعته في دكا.

وقُتل اربعة مدونين مؤيدين للعلمانية وناشر العام الماضي في جرائم يشتبه بوقوف متطرفين خلفها.

وقامت الشرطة على الاثر باعتقال اشخاص يشتبه بانتمائهم الى جماعة "انصار الله بنغلا" المحظورة، لكن لم تجر محاكمتهم بعد.

وكان ثمانية من ناشطي الجماعة ادينوا بقتل مدون مؤيد للعلمانية عام 2013.