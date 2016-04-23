كوريا الشمالية تطلق صاروخاً من غواصة في بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أجرت، السبت، فيما يبدو تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة في بحر اليابان.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن "كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي من غواصة حوالي الساعة 6:30 بعد الظهر (09:30 بتوقيت غرينتش) في بحر الشرق (بحر اليابان) قرب مرفأ سينبو الشمالي الشرقي".

وأضاف "إننا نراقب عن كثب الجيش الكوري الشمالي ونتخذ موقفا دفاعيا بالكامل"، مشيرا إلى عدم توافر معلومات حول نجاح التجربة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مصدر حكومي أن محرك الصاروخ اشتغل بعد إطلاقه من غواصة زنتها ألفا طن من طراز سينبو، لكنه حلق في الجو "لنحو دقيقتين".

وتسعى كوريا الشمالية لامتلاك القدرة على إطلاق صواريخ من غواصات ورفع قدراتها على تسديد ضربة نووية الى مستويات جديدة، بما يسمح بالانتشار إلى أبعد من شبه الجزيرة الكورية والقدرة على الرد في حال هجوم نووي.

وأجرت عددا من الاختبارات الناجحة، كما تقول، على إطلاق صواريخ من غواصات، لكن الخبراء يشككون في تلك المزاعم ويقولون إن ما أجرته بيونغ يانغ مجرد تجربة إطلاق من منصة تحت الماء.

وتأتي تجربة السبت فيما تستعد كوريا الشمالية لعقد مؤتمر للحزب الحاكم مطلع الشهر المقبل، من المتوقع أن ينسب للرئيس كيم جونغ-اون النجاح في الارتقاء بالبرنامج النووي لبيونغ يانغ إلى مستويات جديدة.

وأفاد العديد من المحللين أن النظام الكوري الشمالي قد يقوم باختبار نووي خامس لإظهار التحدي والقوة قبيل افتتاح المؤتمر.

ويشتد التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ الاختبار النووي الرابع لبيونغ يانغ في يناير، وإطلاق صاروخ بعد شهر على ذلك اعتبر على نطاق واسع بانه يخفي تجربة صاروخية بالستية.

وردت الأمم المتحدة بفرض أقوى عقوبات حتى الآن على خلفية البرنامج النووي الكوري الشمالي. وسارعت بيونغ يانغ بتنفيذ سلسة تجارب على صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى، معلنة عددا من الاختراقات التقنية المهمة في قدراتها على تسديد ضربات نووية.

وأكدت أنها نجحت في تصغير رأس حربي نووي يمكن تثبيته على صاروخ، وأجرت تجربة ناجحة على محرك صمم لصاروخ باليستي عابر للقارات يمكن أن يصل الأراضي الأميركية.

وفيما يقول بعض الخبراء إن المزاعم مبالغ فيها، يقر معظمهم بأن برامج كوريا الشمالية النووية والبالستية حققت تقدما بارزا.