أزمات الشرق الأوسط على رأس مباحثات أوباما وميركل اليوم

يصل الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مدينة هانوفر الألمانية، اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أحد أوثق حلفائه في مواجهة اقتصاد عالمي متداع وأزمات أمنية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وستكون تلك آخر محطة لأوباما في جولة خارجية استمرت ستة أيام سعى خلالها إلى تعزيز التحالفات الأميركية التي يعتبرها أساسا لنمو التجارة ودحر تنظيم "داعش" وإحداث توازن مع التدخل الروسي في أوكرانيا وسوريا.

وقضى أوباما 3 أيام في لندن حيث حث البريطانيين على البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء يجري في يونيو وهو استفتاء يمكن أن يحدث هزة في الاقتصاد.

والتقى أوباما في الأسبوع الماضي مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في محاولة لتبديد مخاوف بأن واشنطن أصبحت أقل التزاماً بأمن هذه الدول.

وفي هانوفر سيقوم أوباما بجولة ويتحدث في معرض تجاري صناعي ضخم مع ميركل .

وقبل عودته إلى واشنطن في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، سيلتقي أوباما وميركل مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي لإجراء محادثات بشأن تعزيز تبادل معلومات المخابرات بعد الهجمات التي وقعت في فرنسا وبلجيكا في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يجري الزعماء محادثات بشأن أفضل السبل للتوصل لتسوية سياسية في سوريا.