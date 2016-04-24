إسرائيل تعتقل عضواً بأمانة نقابة الصحافيين الفلسطينيين

طالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، الصليب الأحمر الدولي بالعمل على معرفة مصير عضو الأمانة في النقابة عمر نزال الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية أثناء سفره من الأراضي الفلسطينية إلى الأردن السبت.

واجتمع وفد من الأمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، مع ممثل الصليب الأحمر في مدينة البيرة في الضفة الغربية، عقب اعتصام للصحافيين نظمته النقابة احتجاجا على اعتقال نزال.

وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين موسى الشاعر لوكالة فرانس برس "أبلغنا الصليب الأحمر بضرورة الإسراع في زيارة نزال لمعرفة ظروف اعتقاله".

وكان نزال وهو في أواخر الخمسينات في طريقه، السبت، للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الأوروبي يعقد، الأحد، في البوسنة ويستمر حتى الثلاثاء.

وتم احتجاز نزال عند المعبر الإسرائيلي الفاصل بين الضفة الغربية والأردن ثم اعتقل، حسب ما أفادت زوجته لوكالة فرانس برس.

وقالت الزوجة "لا أعرف مصير زوجي سوى أنني تلقيت منه اتصالا السبت وقال لي إنه معتقل لدى إسرائيل". ولم يعرف مكان اعتقاله.

تولى عمر نزال رئاسة تحرير تلفزيون فلسطين مع بدء الأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية في أكتوبر العام الماضي، غير أنه أنهى عمله في هذه القناة بعد ذلك بأربعة شهور.