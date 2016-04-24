قتيل و26 جريحا في تركيا بسقوط صواريخ أطلقت من سوريا

قُتل شخص وأصيب 26 آخرون إثر سقوط خمسة صواريخ أُطلقت من منطقة في سوريا يسيطر عليها تنظيم "داعش"، على مدينة كيليس التركية (جنوب شرق)، بحسب ما أفاد نائب رئيس الوزراء التركي يلتشين اكدوغان.

وقال اكدوغان، في مؤتمر صحافي في كيليس التي كان يزورها، وفق ما نقلت عنه وكالة "دوغان" للأنباء، إن دفعة أولى من الصواريخ سقطت على سقف منزل في حي اوكجولار، فيما سقطت دفعة ثانية في جوار مسجد. وأكد أن "المدفعية التركية ردت فورا على هذه الهجمات".

وهناك ستة سوريين بين الجرحى. وقالت صحيفة "حرييت دايلي" إن عددا من السكان المذعورين والغاضبين توجهوا إلى مكاتب المحافظ في كيليس، لكن الشرطة قامت بتفريقهم.

ومنذ مطلع العام، تتعرض كيليس لسقوط صواريخ يطلقها مسلحو تنظيم "داعش"، أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.

وفي حصيلة إجمالية أدلى بها اكدوغان، سقط 45 صاروخا على المدينة منذ منتصف يناير، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

ووعد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس السبت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سقوط الصواريخ على كلس. وأمطرت البلدة بالصواريخ في الأسابيع الأخيرة. وقتل اثنان في هجوم مماثل يوم الجمعة.

وزار داود أوغلو مدينة غازي عنتاب القريبة التي تبعد 55 كيلومترا عن كلس أمس السبت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وكان من المتوقع أن تزور ميركل كلس مطلع الأسبوع لكن موعد ومكان الزيارة تغيرا. وقالت المستشارة الألمانية إنها تؤيد إقامة "مناطق آمنة" لإيواء اللاجئين في سوريا.

وتقع كلس على الجانب الآخر من الحدود مع منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا وتؤوي نحو 110 آلاف لاجئ سوري.

وقال مسؤولون أتراك إن المتشددين يأتون إلى الحدود على متن دراجات نارية ثم يطلقون الصواريخ على البلدة. ويقول المسؤولون إن صواريخ هاوتزر التركية التي تنتشر على الحدود تواجه صعوبة في إطلاق النار على أهداف متحركة.