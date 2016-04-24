جريحان بإطلاق نار في مدرسة أميركية ومقتل المنفذ

أطلق شاب مسلح ببندقية النار مساء السبت في حرم مدرسة بمدينة انتيغو الصغيرة في ولاية وسكونسن (شمال الولايات المتحدة) ما أسفر عن جريحين، وفق ما أفادت الشرطة، الأحد، موضحة أن شرطياً قتل مطلق النار.

وكان مطلق النار (18 عاماً) عند مدخل مبنى يشهد حفلاً راقصاً وأخذ يطلق النار على الخارجين، فأصاب اثنين منهم، أحدهما امرأة أصيبت بجروح طفيفة.

أما الجريح الثاني وهو رجل فلا يزال الأحد في المستشفى، حيث سيخضع لجراحة، لكنه ليس في وضع خطير كما قال اريك رولر قائد شرطة انتيغو في بيان.

وكانت سيارة للشرطة تقوم بدورية في موقف المدرسة حين وقع الحادث، وتمكن الشرطيون من التدخل سريعا بعد سماعهم إطلاق النار.

وأوضح البيان أن مطلق النار لم يكن من الطلاب، وقد أصيب بجروح بعدما تصدى له شرطي وقضى ليلاً في المستشفى.