مجلس الأمن يدين بشدة تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

دان مجلس الأمن الدولي "بشدة"، الأحد، التجربة الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية عبر اطلاقها صاروخا بالستيا في بحر اليابان.

وفي بيان صدر بالإجماع، أكدت دول المجلس الـ15 أن "اطلاق صاروخ بالستي من غواصة" السبت يُشكِّل "انتهاكا خطيرا جديدا" لقرارات الأمم المتحدة.

وأعربت الدول مجددا عن "قلقها البالغ" حيال "الأنشطة البالستية (لبيونغ يانغ) التي تساهم في تطوير رؤوس أسلحة نووية وتصعيد التوتر في المنطقة وخارجها".

وكررت أن "على كوريا الشمالية أن تمتنع عن أي فعل جديد ينتهك قرارات الامم المتحدة ذات الصلة"، مطالبة خصوصا بأن "تفي (بيونغ يانغ) بالتزامها السابق تعليق عمليات اطلاق الصواريخ".

وإذ ذكرت بأن الأمم المتحدة قامت بتشديد العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية في شكل واضح إثر التجربة النووية الأخيرة لهذا البلد في كانون الثاني/يناير، شددت الدول "خصوصا على ضرورة تعزيز تطبيق هذه الإجراءات". وتتوجه هذه الفقرة ضمنا الى الصين، الحليفة الوحيدة لبيونغ يانغ وشريكتها الاقتصادية الرئيسية.

وخلص البيان الى أن مجلس الأمن "سيواصل متابعة الوضع من كثب" ويبقى عازما "على اتخاذ اجراءات اضافية ذات مغزى" إذا استدعى الأمر.

واعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان جارتها الشمالية اختبرت السبت في بحر اليابان ما يبدو أنه صاروخ بالستي بحر-أرض، مضيفةً أن الصاروخ حلق لثلاثين كلم ولكن "يبدو أن عملية الاطلاق فشلت".