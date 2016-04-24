مقتل ضابط شرطة و5 من أفراد أسرته في جنوب روسيا

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن السلطات عثرت على جثث نائب قائد شرطة منطقة سامارا بجنوب روسيا و5 من أفراد أسرته، اليوم الأحد، داخل منزل في قرية.



وعثر على جثة المسؤول في الشرطة ويدعى أندري جوشت والجثث الخمس الأخرى وكانت عليها آثار جروح متنوعة وكثيرة في منزل بقرية ايفاشيفكا.



ولم يعلق المحققون حتى الآن على الدوافع المحتملة للجريمة.



وعثر على طفلة في السابعة من عمرها في المنزل ونقلت إلى المستشفى وكانت مصابة بجروح في الرأس وغيره. ونقلت وكالة "تاس" عن مسؤولين إقليميين قولهم إن الطفلة في غيبوبة حالياً.



وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المنزل ملك والدي جوشت.



وكان جوشت في السابق قائداً للشرطة في مدينة سيزران ثالث أكبر مدن منطقة سامارا التي تقع على نهر فولجا وتبعد نحو 750 كيلومترا عن موسكو.