مقتل 3 جنود أوكرانيين شرق البلاد

أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، أن ثلاثة من جنوده قتلوا وأصيب ستة بجروح جراء تجدد المعارك بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في شرق البلاد الانفصالي.

وقال المتحدث العسكري، ألكسندر متوزيانيك، للصحافيين إن "تصعيداً للعنف" سجل على الجبهة واستخدم الانفصاليون الأسلحة الثقيلة.

وذكر متوزيانيك: "قتل ثلاثة جنود أوكرانيين وأصيب ستة بجروح في الساعات الـ24 الأخيرة"، موضحاً أن "المعتدين يستخدمون أسلحة ثقيلة وآليات مدرعة على طول خط الجبهة".

وكانت حدة المعارك الدائرة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين قد تراجعت إلى حد كبير منذ تطبيق وقف لإطلاق النار في أيلول/سبتمبر، لكن أعمال عنف متقطعة في منطقة النزاع تحصد مزيداً من الضحايا. وأوقع النزاع 9200 قتيل منذ اندلاعه قبل عامين.

وتتهم كييف والدول الغربية موسكو بدعم المتمردين وإرسال قوات نظامية إلى أوكرانيا. وتنفي روسيا على الدوام هذه الاتهامات.

