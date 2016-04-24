يونغ يانغ تعلن "نجاح" إطلاق صاروخ بحر أرض

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أن عملية إطلاق صاروخ بالستي بحر أرض على ما يبدو التي جرت السبت حققت "نجاحا باهرا"، مؤكدا أن بلاده قادرة على ضرب سيول وواشنطن حين تشاء، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية.

ونددت واشنطن ولندن بعملية إطلاق الصاروخ باعتبارها انتهاكا "فاضحا" لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عمليات إطلاق الصواريخ التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن التجربة فشلت، موضحة أن الصاروخ الذي أطلق من غواصة في بحر اليابان اجتاز 30 كلم فقط.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن التجربة التي أشرف عليها كيم جونغ اون شخصيا أكدت "مصداقية أنظمة الإطلاق من تحت سطح البحر الكورية الشمالية".

ونقلت عن الزعيم الكوري الشمالي تأكيده أن بيونغ يانغ "قادرة اليوم على ضرب قادة القوى الدمية الكورية الجنوبية والإمبريالية الأميركية متى تشاء".

وتابعت الوكالة أن "هذا النجاح الباهر هدية ثمينة جديدة يقدمها علماء وتقنيو الدفاع إلى القادة الكبار والحزب".

وتسعى كوريا الشمالية لامتلاك القدرة على إطلاق صواريخ من غواصات ورفع قدراتها على توجيه ضربة نووية.

وتقول إنها أجرت عددا من الاختبارات الناجحة على إطلاق صواريخ من غواصات. لكن الخبراء يشككون في هذه المزاعم ويقولون أن ما أجرته بيونغ يانغ لا يعدو كونه تجربة إطلاق من منصة تحت الماء.

وأجرت بيونغ يانغ منذ ذلك الحين سلسلة من التجارب لصواريخ قريبة ومتوسطة المدى.