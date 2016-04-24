"الأوروبي" يمدح تركيا وأوغلو يثير مسألة التأشيرة

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك السبت أن تركيا هي "أفضل مثال" على صعيد التعامل مع اللاجئين، وذلك في مؤتمر صحافي في غازي عنتاب جنوب شرق تركيا. وقال توسك "اليوم، تركيا هي أفضل مثال للعالم حول كيفية تعاملنا مع اللاجئين"، في حين ترى منظمات غير حكومية بينها العفو الدولية أنه لا يمكن اعتبار تركيا بلداً آمنا للاجئين.



في المقابل، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لأوروبا، وهو التزام نص عليه اتفاق بين أنقرة والاتحاد حول المهاجرين، يرتدي أهمية "حيوية" بالنسبة إلى تركيا.

وقال داود اوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي زارت مخيماً للاجئين السوريين في المنطقة يرافقها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوض الأوروبي فرانز تيمرمانز، إن "مسألة الاعفاء من تأشيرة الدخول حيوية بالنسبة إلى تركيا".

وأضاف قائلاً:" إن اتفاق إعادة المهاجرين مرهون بتخفيف القيود على دخول الأتراك لأوروبا".