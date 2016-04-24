تغريدات لصحافية هولندية ضد أردوغان تتسبب باعتقالها

اعتقلت الشرطة التركية صحافية هولندية تركية الأصل هي ابرو عمر، ليل السبت- الأحد في منزلها الكائن في منتجع كوساداسي البحري غرب تركيا، بسبب تغريدات كتبتها واستهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، كما ذكرت في حسابها على موقع تويتر.

وكتبت الصحافية "لست حرة، نحن ذاهبون إلى المستشفى" لإجراء فحص طبي قبل مثولها أمام المدعي.

ونشرت اوبرو عمر في الفترة الأخيرة مقالة وجهت فيها انتقادات حادة إلى أردوغان في صحيفة "مترو" اليومية، حول رسالة إلكترونية صدرت عن القنصلية التركية في روتردام، بغرب هولندا.

والرسالة التي أثارت جدلا واسعا، طلبت من الأتراك الإبلاغ بالشتائم التي ترد على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الرئيس التركي، غير أن القنصلية تحدثت بعد ذلك عن "سوء تفاهم".