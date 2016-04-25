أوباما يحث أوروبا على الحفاظ على وحدتها من أجل العالم

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تحتاج لأوروبا قوية ومتحدة للحفاظ على النظام العالمي وحث حلفاءه الأوروبيين على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة تنظيم داعش وتهديدات أخرى.

وفي ختام زيارة لألمانيا تركزت على تعزيز الروابط التجارية ناشد أوباما الأوروبيين أن ينظروا لأبعد من الأزمات العديدة التي تواجهها دولهم والحفاظ على وحدتهم التي حققت السلام في القارة.

جاءت تصريحاته بعد زيارة للندن حث فيها بريطانيا على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة داعما جهود رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لتجنب خروج بلاده من الاتحاد إذ يحذر معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد من أنه قد تكون له عواقب سياسية واقتصادية مدمرة.

وقال أوباما خلال زيارة لمعرض تجاري في مدينة هانوفر بشمال ألمانيا وسط تصفيق الحضور "جئت إلى هنا اليوم إلى قلب أوروبا لأقول إن الولايات المتحدة والعالم بأسره يحتاجان إلى أوروبا قوية ومزدهرة وديمقراطية ومتحدة".

وقال أوباما إن المخاوف المتعلقة بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في جنوب أوروبا أثارت الشكوك بشأن تكامل القارة وأوجدت سياسات مدمرة أججت الخوف من المهاجرين وأصحاب الأديان الأخرى.

وكان تدفق اللاجئين الفارين من الحرب الدائرة في سوريا قد زاد التوترات داخل الاتحاد الأوروبي وشكل ضغوطا على المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي أضرت سياسة الأبواب المفتوحة التي انتهجتها في بادئ الأمر بوضعها السياسي.

وينظر لزيارة أوباما النادرة للمعرض التجاري باعتبارها علامة دعم لزعيمة تربطه بها علاقات وثيقة قبيل الانتخابات الألمانية المقررة العام المقبل.