ارتفاع أسعار القبور بصنعاء بسبب تزايد قتلى الميليشيات

كشفت مصادر محلية في صنعاء أن العاصمة اليمنية باتت تشهد أزمة "قبور" حادة بسبب تدفق قتلى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من مختلف الجبهات إلى صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن أسعار القبور في العاصمة صنعاء ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة بنحو أربعة أضعاف.

وذكرت المصادر أن سعر القبر الواحد وصل إلى مئة ألف ريال (نحو 400 دولار أميركي) مع صعوبة الحصول عليه في المقابر المعروفة داخل العاصمة.

وأرجعت المصادر هذا الارتفاع إلى ازدحام المقابر بسبب دفن كثير من قتلى مسلحي الحوثي وقوات صالح فيها، وحجز مساحات لقتلى محتملين.

وأشارت المصادر إلى أن كثيرا من الموتى الطبيعيين باتوا يشيّعون إلى مقابر في مناطق بعيدة نسبيا عن صنعاء بسبب عجز عائلاتهم عن توفير قبور لهم داخل العاصمة.

وأواخر شهر فبراير الماضي، قام رئيس ما تسمى اللجنة الثورية التابعة للحوثيين "محمد علي الحوثي" بافتتاح مقابر جديدة بالعاصمة صنعاء بعد امتلاء مقبرة كبيرة بحي الجراف بقتلى ميليشيات الحوثي من مختلف جبهات القتال.

كما وجه الحوثي آنذاك المجلس المحلي بالعاصمة بتحويل ملعب ترابي في حي الجراف (معقل الحوثيين) إلى مقبرة جديدة.

ومطلع فبراير أيضا افتتح الحوثيون مقبرة كبرى بمحافظة عمران (إلى الشمال من صنعاء)، وأيضا مقابر جديدة في مديرية بني حشيش شرق صنعاء.