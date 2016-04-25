الشرطة الأسترالية تعتقل فتى خطط لاعتداء إرهابي

أعلنت الشرطة الأسترالية أنها اعتقلت ووجهت التهمة الأحد، إلى فتى في الـ16 يشتبه في أنه خطط لتنفيذ اعتداء الاثنين في أستراليا خلال الاحتفالات التي تقام في ذكرى الجنود الذين سقطوا في سبيل البلاد.

واعتقل الفتى قرب منزله في أوبرن غرب سيدني، كما قالت أجهزة مكافحة الإرهاب في نيو ساوث ويلز.

وقال المفوض أندرو شيبيوني في بيان: "لقد قررنا التحرك عشية يوم مقدس في الرزنامة الأسترالية لضمان سلامة السكان".

ولم تكشف تفاصيل المخطط وتم الإشارة فقط إلى أن تهمة التخطيط لارتكاب عمل إرهابي وجهت إلى الفتى. وسيمثل خلال النهار أمام محكمة للقاصرين.

وأضاف المفوض: "على كل الأستراليين المشاركة في ذكرى انزاك داي دون أي خوف وأدعو الجميع للاستفادة من هذا اليوم المميز".

ويحتفل بهذه الذكرى سنوياً في استراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في المحيط الهادئ في 25 أبريل.

وهذا اليوم كان لإحياء ذكرى معركة غاليبولي "الدردنيل" الدامية بين الأستراليين والنيوزيلانديين والجيش العثماني في 1915 خلال الحرب العالمية الأولى ومشاركة قوات استرالية ونيوزيلندية فيها في فرنسا وبلجيكا.

لكن اليوم يحتفل به في ذكرى كل العسكريين الذين حاربوا أو سقطوا من أجل بلادهم.

وكانت أجهزة مكافحة الإرهاب اعتقلت في 2015 في اليوم نفسه 5 أشخاص قبل الإفراج عن 3 منهم.

وفي فبراير قدرت الاستخبارات الاسترالية بـ110 عدد الاستراليين الذين كانوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وأن 49 منهم قتلوا في هذا النزاع.

وشهدت استراليا ثلاثة اعتداءات منذ أن رفعت مستوى الإنذار الإرهابي إلى أعلى درجة في سبتمبر 2014.