بروكسل.. محطة مترو ما لبيك تعاود نشاطها

استعادت محطة مترو ما لبيك نشاطها صباح اليوم في بروكسل بعد شهر عن تفجيرها في عمل إرهابي قتل 16 مسافرا وأصاب أكثر من مئة .

وأعلنت مؤسسة نقل المترو أن كافة المحطات مفتوحة أمام الجمهور وعددها 69 محطة وفق الجدول الزمني الذي عهده المسافرون قبل اعتداءات 22 مارس. وعلى صعيد التحقيقات الأمنية المتصلة بتفجير المحطة، لا يزال المحققون يستجوبون المشتبه فيه أسامة كريم الذي شوهد في كاميرات المراقبة، مع الانتحاري خالد البكراوي لحظات قبل تفجير المحطة.

وتبحث السلطات الأمنية عن الحقيبة التي كان أسامة كريم يحملها والتي لم تعثر قوات الأمن على حمولتها. وتخشى السلطات أن يكون المشتبه بهم قد أخفوا المتفجرات.

من جهة ثانية، كشفت المصادر البلجيكية والفرنسية أن الانتحاري الثاني في المطار نجيم العشراوي قد تولى أيضاً دور سجان الرهائن الغربيين في معتقلات داعش في سوريا.

وأكد الصحفيون الفرنسيون الذين اختطفوا في 2013 أن نجيم العشراوي كان ضمن السجانين الذي كانوا يعتقلون الرهائن الغربيين. وتولى نجيم العشراوي هذا الدور إلى جانب مهدي نيموش المعتقل في بلجيكا على خلفية اتهامه في اعتداء المتحف اليهودي في بروكسل في شهر مايو 2014 حيث قتل أربعة من العاملين وزوار المتحف.