بنغلادش.. متطرفون يقتلون شخصين طعناً

قالت الشرطة في بنغلادش إن من يشتبه أنهم متشددون اعتدوا بالطعن حتى الموت على شخصين أحدهما رئيس تحرير مجلة للمتحولين جنسيا في العاصمة داكا، الاثنين.

ووقع الهجوم بعد يومين من مقتل أستاذ جامعي بطريقة مماثلة السبت الماضي في هجوم تبناه تنظيم داعش.

وأفادت الشرطة بأن أحد الضحيتين وهو جولهاس منان كان يدير مجلة "روبان" للمتحولين جنسيا، مضيفة أن ثلاثة أشخاص حضروا إلى شقتهم في داكا منتحلين شخصية سعاة، ثم اعتدوا عليهم بأسلحة حادة.

وشهد هذا البلد الذي تسكنه أغلبية مسلمة زيادة في الهجمات العنيفة خلال الأشهر القليلة الماضية، واستهدف في أكثرها نشطاء ليبراليون وأعضاء طوائف مسلمة تمثل أقليات ومن يدينون بعقائد أخرى.