ترامب ينتقد "تواطؤ" غريميه كروز وكيسيك لمنع تقدمه

انتقد دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية، منافسيه تيد كروز وجون كيسيك، اليوم الاثنين، لتوصلهما لاتفاق لتقسيم الأصوات في ثلاث ولايات ستشهد انتخابات تمهيدية خلال الأسابيع المقبلة في محاولة لمنعه - وهو صاحب أكبر عدد من الأصوات حتى الآن- من الفوز بترشيح الحزب للانتخابات‭ ‬الرئاسية المقررة في نوفمبر.

ورد ترامب عملاق صناعة العقارات على الاتفاق غير التقليدي بين غريميه بالقول إن من "المحزن" تحالف مرشحين جمهوريين في محاولة لهزيمته.

وقال ترامب في بيان "التواطؤ عمل غير قانوني عادة في الكثير من الصناعات لكن هذين الرجلين من واشنطن اضطرا للجوء للتواطؤ من أجل البقاء. لقد قضي عليهما حسابيا، وهذا العمل لا يظهر إلا ضعفهما الشديد وضعف حملتيهما وكيف يتصرفان كدمى بين أيدي المانحين وأصحاب المصالح".

وأمس الأحد، أعلنت حملتا كروز وكيسيك اتفاقا لتركيز الجهود والموارد في انتخابات الولايات لمساندة صاحب الفرصة الأفضل منهما.

وسيركز كروز على الانتخابات التمهيدية بولاية إنديانا في الثالث من مايو دون منافسة من كيسيك، بينما سيقف كروز مساندا لكيسيك في ولاية أوريجون في 17 مايو، وفي نيو مكسيكو في السابع من يونيو.

ويأمل كروز وهو عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس وكيسيك حاكم ولاية أوهايو أن يساعد تحالفهما في إضعاف ترامب في تلك الولايات ومنعه من الحصول على عدد كاف من أصوات المندوبين لحسم بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري قبل مؤتمر الحزب المقرر في 18 يوليو.

وتم الاتفاق بينما يستعد عدد من الولايات الشرقية لانتخابات تمهيدية غدا الثلاثاء. ويواجه ترامب مسارا صعبا لجمع تأييد 1237 مندوبا يحتاج إليهم لحسم ترشيح الحزب قبل المؤتمر.