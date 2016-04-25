تركيا قتلت 900 عنصر من داعش بغارات في سوريا

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أن القوات التركية قتلت حوالي 900 عنصر من تنظيم داعش منذ يناير في قصف مدفعي وغارات جوية على مواقعه في سوريا.

وأفادت الوكالة أن تركيا المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة أميركية قتلت 492 إرهابيا منذ 9 يناير في غارات جوية، فيما قتل 370 آخرون في قصف مدفعي أدى كذلك إلى تدمير مخازن أسلحة.

وتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

وانضمت تركيا الصيف الماضي إلى التحالف المناهض للمتطرفين بقيادة واشنطن، وكثفت الاعتقالات في أوساطهم بعد سلسلة عمليات انتحارية نسبت إلى خلايا قريبة من تنظيم داعش على أراضيها.