قتيل في انفجار حافلة في العاصمة الأرمينية

قُتل شخص وأصيب ستة آخرون بجروح في انفجار وقع مساء الاثنين في حافلة بالعاصمة الأرمينية يريفان، من دون أن يعرف في الحال ما إذا كان ناجما عن قنبلة أو أنه حادث عرضي، كما أعلنت الحكومة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الطوارئ نيكولاي غريغوريان لوكالة "فرانس برس" أن "شخصا قتل في انفجار وقع في حافلة ركاب مساء الاثنين في شارع هالابيان" الذي يبعد مسافة 10 دقائق بالسيارة عن وسط العاصمة.

وأضاف أن "ستة ركاب أصيبوا بجروح"، مشيراً إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث وفي الوقت الراهن لا يمكننا التكهن بشأن سبب الانفجار".

وبحسب مراسلة وكالة "فرانس برس"، فإن هذا الشارع الذي يكون في العادة مكتظا بدا بعد الانفجار خاليا تماما إلا من حطام الحافلة والزجاج المتناثر الذي تحطم من جراء عصف الانفجار.

ويأتي هذا الانفجار غداة إحياء الارمن الذكرى السنوية الأولى بعد الـ100 للمجازر التي ارتكبت بحق أجدادهم في تركيا خلال الحرب العالمية الأولى.