شحنة أغذية سعودية للاجئين في الأردن

دشن سفير المملكة العربية السعودية في الأردن الأمير خالد بن تركي آل سعود تسليم شحنة مواد غذائية لبرنامج الأغذية العالمي في المملكة.

وستوزع الشحنة التي تبلغ أكثر من 300 ألف طن من التمور والتي تتجاوز قيمتها 432 ألف دولار، على اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق استعداداً لشهر رمضان المبارك.

إلى ذلك، واصلت الحملة السعودية لنصرة الشعب السوري في الأردن برنامجها الإغاثي والإنساني للاجئين السوريين، حيث وزعت الحملة الاثنين طروداً غذائية على 1050 أسرة بواقع 3500 لاجئ سوري.

تأتي المساعدات ضمن مبادرة شقيقي بـ"الصحة والهنا" في محطتها الأولى بمحافظة المفرق شمال شرق العاصمة عمّان.

وتواصل المبادرة في الحملة تقديم المساعدات على اللاجئين في كافة أنحاء المملكة داخل وخارج مخيمات اللاجئين السوريين.